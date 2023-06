Desde o começo da operação do terminal ferroviário, em 2013, Rondonópolis viu sua arrecadação municipal disparar, contribuindo em muito para a elevação dos recursos públicos disponíveis.

- Publicidade -

Em 2015, a Rumo assumiu a concessão da ferrovia até Rondonópolis, contando hoje com uma operação pronta para atender as altas demandas da safra mato-grossense.

Em Rondonópolis, no pico das safras, o terminal recebe mais de 1.800 caminhões e embarca mais de sete trens de 120 vagões, contabilizando em média mais de 80 mil toneladas por dia. De forma eficiente, o terminal da Rumo em Rondonópolis conta com 15 moegas rodoviárias e três tulhas ferroviárias que permitem carregar três trens simultaneamente.

Em 2022, foram 26 milhões de toneladas de grãos (soja, farelo de soja e milho) que saíram de Mato Grosso para o mercado de exportação via ferrovia até o Porto de Santos. Isso equivalente, segundo a concessionária, a 44,7% das exportações do Estado.

Em um investimento de mais de R$ 11 bilhões, a empresa Rumo já atua nas obras de execução da ferrovia estadual que ligará Rondonópolis, Cuiabá, Nova Mutum e Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso. Até agora, a ferrovia chega até Rondonópolis, junto à BR-163, onde possui o maior terminal ferroviário da América Latina.

Os trabalhos da nova ferrovia de Mato Grosso foram iniciados em novembro do ano passado com a construção do primeiro viaduto ferroviário sobre a BR-163, situado na saída do terminal de Rondonópolis. A obra, localizada no km 08 da futura ferrovia, contou com mais de 100 profissionais envolvidos.

Segundo a Rumo, a obra foi concluída agora em maio de 2023. Depois seguirá por mais 35 km até as margens do Rio Vermelho, onde será construída uma ponte-férrea de cerca de 1 km de extensão.

Essa será a primeira ferrovia estadual e terá 730 quilômetros de trilhos em dois ramais, um ligando Rondonópolis até Cuiabá e outro ligando Rondonópolis até Lucas do Rio Verde. Ao todo, as obras contarão com 22 pontes, 21 viadutos, cinco passagens inferiores, aproximadamente dois quilômetros de túneis e um total de 108 mil toneladas de trilhos.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) também emitiu a Licença de Instalação do segundo trecho da 1ª ferrovia estadual de Mato Grosso, envolvendo 71 km de extensão, em um trajeto que ligará as cidades de Rondonópolis e Juscimeira. Assim, neste primeiro semestre de 2023, a empresa iniciará as obras de terraplanagem e drenagem dos primeiros 211 quilômetros previstos até Campo Verde.

A expectativa é que o trecho entre Rondonópolis e Cuiabá estará concluído e em funcionamento no ano de 2025. Para o economista Luís Otávio Bau Macedo, professor da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), a expansão da ferrovia para o norte do estado, por um lado deve representar queda de arrecadação tributária do município. Isso em virtude de que, atualmente, os fretes são contabilizados a partir de Rondonópolis.

Agora, na medida que a maior parte de produção destinada para Santos tiver a origem em Lucas do Rio Verde, Nova Mutum e Campo Verde, por exemplo, os fretes lotados no terminal de Rondonópolis irão diminuir bastante.

“O terminal em Rondonópolis, provavelmente, será um ponto de passagem das composições já lotadas com a produção do norte de Mato Grosso, recepcionando cargas periféricas oriundas do entorno do município”, entende o economista.

Por outro lado, nos fretes de retorno, Luís Otávio analisa que ocorrerá o mesmo efeito, pois as importações de fertilizantes e combustíveis que hoje, necessariamente, precisam ser desembarcadas em Rondonópolis, poderão seguir via ferrovia até seu destino final. Isso irá reduzir a atratividade de instalação de empresas no município que, atualmente, são seduzidas pela sua logística e localização estratégica.