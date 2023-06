O atual diretor-geral da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder), Marcus Vinícius das Neves, confirmou ao A TRIBUNA que oficializa hoje (29) a sua saída da empresa, que se tornou pública recentemente.

- Publicidade -

“Oficializarei a minha saída amanhã (hoje), durante a reunião do Conselho Administrativo, que é uma exigência legal”, disse à reportagem Marcus Vinícius, que assumiu a direção da empresa em fevereiro deste ano, substituindo o capitão Argemiro Ferreira.

A reunião do Conselho Administrativo da Coder, convocada por ele para comunicar a sua saída da empresa (prevista para acontecer no dia 3 de julho), está marcada para as 9h desta quinta-feira.

“Saio da Coder para trabalhar na iniciativa privada”, explicou, sem revelar onde passará a trabalhar. “É uma empresa que não presta serviço para a prefeitura”, se limitou a dizer, desmentindo assim boatos de que trocaria a Coder pela Construtora Tripolo.

A saída do diretor-geral da Coder, com pouco tempo à frente da empresa, vem sendo especulada nos bastidores há algum tempo por conta de insatisfações que ele teria tido com algumas decisões tomadas pelo prefeito José Carlos Pátio (PSB).

No entanto, Vinícius negou que a sua decisão de se desligar da empresa, que passou de economia mista para pública recentemente, teria sido tomada por estar descontente com o Paço Municipal.

“Não tem nada disso (insatisfação). Sou grato ao prefeito pela confiança. Recebi uma proposta de trabalho da iniciativa privada e avaliei que seria melhor a médio e longo prazo sair agora do serviço público”, assinalou o diretor que, antes de assumir a Coder, ocupou na gestão do prefeito José Carlos do Pátio os cargos de secretário de Gestão de Pessoas, Saúde e Meio Ambiente.