Os resultados do Censo 2022, divulgados ontem (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontam um crescimento de 46,92% no número de domicílios em Rondonópolis em comparação com o último censo realizado em 2010. Nestes 12 anos, o número de domicílios na cidade subiu de 71.737 para 105.393.

Conforme o Censo 2022, Rondonópolis tem 105.150 domicílios particulares permanentes, que são aqueles construídos a fim de servir exclusivamente para habitação e, na data de referência, tinha a finalidade de servir de moradia a uma ou mais pessoas.

Ainda há, na cidade, 116 domicílios particulares improvisados, que consistem, segundo o IBGE, em domicílios localizados em uma edificação que não tenha dependências destinadas exclusivamente à moradia (por exemplo, dentro de um bar), como também os locais inadequados para habitação e que, na data de referência, estavam ocupados por moradores.

Outros 127 domicílios são coletivos, ou seja, são instituições ou estabelecimentos onde a relação entre as pessoas que nele se encontravam, moradoras ou não, na data de referência, era restrita às normas de subordinação administrativa.

Dos 105.393 domicílios, 86.832 são ocupados, que consistem em domicílios particulares permanentes que, na data de referência, estava ocupado por moradores. Os ocupados representam 82,6% do total de domicílios registrados na cidade.

Ainda foram contabilizados, 13.386 domicílios não ocupados, ou seja, domicílios particulares que não tinham moradores na data de referência, mesmo que, posteriormente, durante o período da coleta, tivesse sido ocupado. Eles representam 12,7% do total dos domicílios.

Já os domicílios de uso ocasional somaram 4.932, 4,7% do total. Estes são domicílios particulares permanentes que servia ocasionalmente de moradia na data de referência, ou seja, era o domicílio usado para descanso de fins de semana, férias ou outro fim, mesmo que, na data de referência, seus ocupantes ocasionais estivessem presentes.

NÚMERO DE MORADORES POR DOMICÍLIO CAI PARA 2,8

Os dados levantados no Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que Rondonópolis registrou redução da média de moradores nos domicílios nos últimos 12 anos. No Censo anterior, realizado em 2010, a média de moradores por domicílio era de 3,15, e em 2022 caiu para 2,8.

De acordo com o IBGE, a média de moradores por domicílio é calculada por meio da razão entre a quantidade de moradores em domicílios particulares permanentes ocupados e a quantidade de domicílios particulares permanentes ocupados.