O Ministério da Saúde divulgou, ontem (31), o cronograma do Programa Nacional de Vacinação 2023. As ações devem começar a partir de 27 de fevereiro, com a vacinação com doses de reforço bivalentes contra a Covid-19 em pessoas com maior risco de desenvolver formas graves da doença, como idosos acima de 60 anos e pessoas com deficiência.

Aumentar as coberturas vacinais, que apresentaram índices alarmantes nos últimos anos, é prioridade apontada pelo Governo Federal.

A vacinação contra a Covid-19 deve ocorrer em etapas e fases que foram organizadas de acordo com os estoques existentes, as novas encomendas realizadas e os compromissos de entregas assumidos pelos fabricantes das vacinas.

Em Rondonópolis, a Secretaria Municipal de Saúde também pretende ampliar a imunização contra a Covid-19 com a vacinação bivalente em fevereiro. Isso porque o número de pessoas imunizadas com as doses de reforço em Rondonópolis ainda é baixo. Dados da Secretaria de Saúde mostram que menos da metade da população tomou as doses de reforço.

Entre os idosos com mais de 60 anos, 11.877 deixaram de se imunizar com os reforços, sendo que a primeira dose foi tomada por 25.116. A adesão é parecida entre as pessoas entre 18 e 60 anos.

Nessa faixa etária, 151.485 pessoas tomaram a primeira dose, sendo que destas, 95.621 deixaram de tomar os reforços. Nesse público, há ainda 40 mil pessoas que não tomaram nenhuma dose da vacina.

Entre as crianças a quantidade de imunizados contra a Covid-19 é ainda menor. A estimativa era de vacinar 24.799 crianças entre 5 e 11 anos, porém até ontem, mais de 11 mil ainda não haviam tomado nenhuma dose da vacina.