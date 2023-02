Rondonópolis segue com os resultados positivos na geração de empregos formais e fecha 2022 como a segunda cidade de Mato Grosso que mais criou vagas de trabalho, atrás da capital, Cuiabá.

Em 2022, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Governo Federal, divulgados ontem (31), Rondonópolis registrou um saldo positivo de 5.346 vagas de trabalho. No ano, foram 49.891 admissões e 44.545 desligamentos.

O resultado do ano passado é praticamente o mesmo de 2021, quando a cidade gerou 5.393 vagas de trabalho. Nos dois últimos anos, Rondonópolis se consolidou como o Município do interior do Estado que mais gera empregos.

Em 2022, Rondonópolis registrou saldo positivo na geração de empregos em praticamente todos os meses do ano, com exceção de dezembro, quando foram fechadas 975 vagas no saldo.

O mês de janeiro foi o que acumulou maior saldo positivo, com a abertura de 944 vagas de trabalho. Resultado semelhante foi obtido com 934 postos de trabalhos criados em agosto, com a abertura de 802 novas vagas.

Os dados do Caged mostram ainda que o setor de serviços foi o que mais gerou empregos em Rondonópolis, com 3.212 vagas criadas no ano. O setor também foi um dos que mais cresceu, com 12,22%.

O comércio também teve participação fundamental nos resultados positivos de 2022, possibilitando a criação de 1.015 novas vagas de trabalho.

Outro destaque no ano na geração de empregos na cidade foi o setor da construção civil, que foi o responsável pela abertura de 979 novas vagas, crescimento de 20,36%. A agropecuária também fechou o ano com saldo positivo na geração de empregos, e criou 143 vagas de trabalho.