O ano de 2022 mostra um crescimento significante no número de casos de homicídios registrados em Rondonópolis. Conforme dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso (Sesp-MT), entre janeiro e novembro de 2022, 57 homicídios ocorreram na cidade.

No ano anterior, 2021, no mesmo período, 31 homicídios haviam sido registrados em Rondonópolis. Os números mostram um aumento de 83,8% nesse tipo de ocorrência.

A quantidade de homicídios registrada em 2022 entre janeiro e novembro também é maior dos registros de 2020, considerando o mesmo período, quando 33 homicídios ocorreram em Rondonópolis.

Em 2022, vários casos ganharam repercussão na cidade. No dia 30 de setembro, três pessoas foram assassinadas no Parque Universitário. O triplo homicídio ocorreu em uma quitinete, tendo como vítimas dois homens e uma mulher: Marcelo Henrique da Silva, 20 anos, Eduardo Sousa Mendes, 21 anos, e Márcia Henrique de Azevedo, de 53 anos.

As vítimas foram mortas com tiros na cabeça. O suspeito, Eduardo de Farias Ribeiro, que acabou confessando os assassinatos, foi preso pela polícia menos de seis horas após o crime. Ele era vizinho das vítimas.

Eduardo confessou à polícia os crimes, alegando que havia chegado do trabalho, que discutiu com uma das vítimas e que, na sequência, foi até a sua moradia e pegou o revólver e atirou contra a primeira vítima; depois recarregou a arma e atirou na vítima que estava no banho e, ao sair do local, atirou contra a mulher, pois segundo ele, ela teria investido para cima dele.

À polícia, ele ainda confessou outros crimes de homicídios, sendo um em 2012, no caso contra seu próprio tio, e no ano de 2019, contra sua convivente, quando teria jogado o corpo em um rio; e ainda outro, no dia 22 de março de 2022, desta vez no Jardim Paineiras, em Rondonópolis.