Às vésperas do comparecimento da secretária Municipal de Saúde, Ione Rodrigues, à Câmara Municipal para prestar esclarecimentos sobre o caos na saúde local, o prefeito Zé Carlos do Pátio convocou a imprensa na tarde de ontem (7) e minimizou os problemas na área, numa tentativa de “blindar” a gestora da pasta e reverter as críticas que vem recebendo.

Segundo o prefeito, a Saúde do Município vai bem e a atenção básica da cidade é, inclusive, “a melhor entre os municípios de Mato Grosso”.

“A atenção básica nossa é ótima […] A atenção básica está boa, o que têm que ser discutido são as especialidades, a média e alta complexidade que é de competência também da União e do Estado”, alegou o prefeito.

Ainda, de acordo com ele, o serviço de saúde do Município foi ampliado e agora estão sendo contratados para serem realizados em um laboratório local, 4.517 exames de alta complexidade.

Pátio também informou que a prefeitura está fazendo a contratação de exames de ultrassom que deverão ser feitos diretamente nas unidades básicas de saúde e deve ampliar os atendimentos em telemedicina. “Estamos fazendo um chamamento público para contratar especialistas para ampliar as consultas no Ceadas”, apontou.

O prefeito, contudo, mesmo anunciando algumas medidas a serem tomadas, manteve o discurso de que os problemas na saúde local não são de responsabilidade do Município e afirmou que o Hospital Regional hoje não consegue atender a demanda e a Santa Casa está sobrecarregada.

“Eu destinei quatro terrenos para construção de hospitais. Dois para o Governo do Estado. Um para construir um novo hospital regional”, atestou.

Na ocasião, a secretária de Saúde, Ione Rodrigues, acrescentou que será ampliado o atendimento do Pronto Atendimento Infantil com um anexo no Hospital Municipal Antônio dos Santos Muniz (hospital de retaguarda), medida que já havia sido anunciada há duas semanas, mas que até o momento, não foi concretizada.

Os anúncios feitos pelo prefeito ontem ocorrem justamente um dia antes do comparecimento obrigatório da secretária de Saúde para prestar esclarecimentos durante a sessão da Câmara Municipal que acontece hoje (8).

Ele também decidiu despachar da Secretaria de Saúde onde permanece desde a segunda-feira (6). A mudança do “gabinete” do gestor municipal para a pasta da Saúde ocorre em meio ao caos que se estende na saúde por várias semanas.