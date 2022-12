O recente bloqueio de recursos das universidades e institutos federais pelo governo federal impacta diretamente no funcionamento da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR). Conforme nota publicada nesta semana, os recursos financeiros foram integralmente retirados no início do mês, em decisão que surpreendeu os gestores Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes).

O Pró-reitor de Planejamento e Administração (Proplad) da UFR, professor Josemar de Oliveira, explicou que, em virtude do planejamento antecipado, a UFR foi capaz de assegurar o pagamento das bolsas estudantis de dezembro. Entretanto, enquanto situação não for revertida, a universidade permanece na ausência de recursos financeiros para o pagamento das despesas já liquidadas.

Assim, a informação é de que as etapas legais da execução orçamentária foram cumpridas, porém o dinheiro da instituição precisa ser liberado para que o pagamento dos compromissos possa ser realizado pela UFR. “A retirada destes recursos pelo governo federal atinge as reservas previstas para a liquidação de despesas gerais tais como fornecedores, contratos continuados da universidade com manutenção predial, limpeza, conservação, secretariado, água, energia e diárias”, explica.

A reitora da UFR, professora Analy Castilho Polizel de Souza, foi a Brasília em busca de solução que possa reverter o quadro. ALÍVIO A UFR informou que a Subsecretaria de Planejamento e Orçamento (SPO) do Ministério da Educação (MEC) liberou, nesta quinta-feira (8), a quantia de R$ 281 mil para pagamento de demandas referentes ao Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes) na UFR. A liberação parcial de recursos ocorreu após sucessivos encontros com os reitores das Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes).

O recurso recebido está destinado para pagamento exclusivo das despesas do Plano Nacional de Assistência Estudantil. O programa incentiva a permanência de estudantes de baixa renda matriculados em cursos de graduação presencial com o objetivo de viabilizar a igualdade de oportunidades entre todos os estudantes e contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico. Entre os recursos liberados para pagamento do Pnaes estão: bolsas de monitoria inclusiva, bolsas PBEXT-AF, bolsa monitoria, bolsas PIBIC-AF, auxílio cultura, auxílio esporte, auxílio permanência, auxílio-moradia, adicional de alimentação e complementar de alimentação.