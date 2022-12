O tráfego de veículos pesados continua gerando prejuízos na área urbana de Rondonópolis. Desta vez, uma carreta destruiu a rotatória localizada na Avenida Bandeirantes, no cruzamento com a Avenida Paraíba, no Jardim Assunção.

A destruição ocorreu possivelmente devido o veículo não fazer o contorno de forma adequada, passando por cima do canteiro. Com a imperícia, a pista de caminhada, feita de concreto, e a pista de ciclismo, feita de massa asfática, também foram destruídas.

E essa não é a primeira vez que essa rotatória sofre prejuízos com veículos pesados que não fazem o contorno de forma adequada. O local já tem vestígios anteriores de destruição do meio-fio de concreto provocado por caminhões e carretas.