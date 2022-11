A primeira ação da Comissão será a escolha de um nome para presidir o grupo que vai conduzir a eleição do Sispmur. O encontro está marcado para a próxima quarta-feira (16) na sede do Sispmur.

A eleição da nova diretoria do Sispmur deve acontecer no mês de dezembro. A data será anunciada pela Comissão Eleitoral, assim como todas as etapas do processo. A nova diretoria do sindicato vai comandar a entidade durante o triênio 2023/2025.