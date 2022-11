A intenção de compra pelo Município de uma valorizada área junto à Avenida Bandeirantes, de propriedade da Algodoeira Palmeirense SA, próxima ao córrego Canivete, tem sido questionada pelo vereador Ozeas Reis, que vem requerendo informações sobre a finalidade da aquisição. O valor de venda da área urbana é de R$ 8,5 milhões.

O tamanho total da área é de 21.200 m², sendo que a mesma está há muitos anos com as instalações desativadas.

O terreno que fica à margem direita da Avenida Bandeirantes, na subida que dá acesso à região da Vila Operária, se valorizou muito recentemente com a instalação do Assaí Atacadista do outro lado da via.

Ozeas Reis diz que o Município apresentou um projeto de lei na Câmara pedindo a autorização do uso de R$ 3,5 milhões do Fundo Municipal do Meio Ambiente, que complementaria o valor necessário para a compra. Diante das muitas dúvidas, primeiro, ele pediu vistas do projeto por 10 dias e, na última sessão, solicitou ao líder do prefeito na Câmara, vereador Reginaldo Santos, que retirasse o projeto da pauta de votação.

Conforme o parlamentar, a compra de uma área nesse valor expressivo precisa ter a devida transparência e discussão. Nesse sentido, já apresentou requerimentos ao Município solicitando inúmeras informações acerca da compra e do projeto a ser implantado na área. “Não adianta comprar uma área por comprar, para servir de depósito de lixo ou para ficar tomada pelo mato!”, alertou.