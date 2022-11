Essas instituições – Diocese de Rondonópolis, Associação Brasileira de Educadores Lassalista, Província Santa Tereza do Menino Jesus e Inspetoria Nossa Senhora da Paz – encaminharam um pedido à Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso pedindo uma alteração na lei 6.980, de 30 de dezembro de 1997, que autorizou o Governo do Estado a fazer a estadualização de escolas privadas em Mato Grosso para atender alunos do Ensino Fundamental e Médio.

As instituições religiosas da área educacional responsáveis pelas escolas estaduais La Salle, Sagrado Coração de Jesus, Santo Antônio e São José Operário, que atualmente integram a rede estadual de ensino em Rondonópolis, ainda buscam uma maneira de garantir a manutenção das séries iniciais do Ensino Fundamental (1º a 5º anos), que serão fechadas pelo Governo do Estado no processo de redimensionamento, que consiste em deixar de ofertar os anos iniciais na rede estadual, passando a responsabilidade ao Município.

As instituições alegam que primam pelo diálogo com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e também com a Prefeitura na tentativa de manter nas escolas de origem religiosa as turmas dos anos iniciais do Ensino Fundamental, porém não houve um entendimento por parte do Poder Público em garantir uma exceção e manter nessas escolas os anos iniciais.

Entre os argumentos dessas instituições está o de que o Governo do Estado não considerou a existência dessas escolas e a sua tradição de décadas de atuação. Além disso, apontam a qualidade de ensino conquistada ao longo de todos esses anos de trabalho, o que mantém essas escolas entre as que contam com o mais alto Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de Rondonópolis.

A Escola Estadual La Salle, por exemplo, conquistou em 2021 o melhor Ideb dos anos inciais (1º ao 5º anos) de Mato Grosso, com nota de 7,3. As demais também contam com índices de destaque no ensino público de Rondonópolis e Mato Grosso e têm mais de cinco décadas de tradição na formação educacional e humana.