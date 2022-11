Ao A TRIBUNA, a Seduc informou que ainda trabalha no planejamento do redimensionamento e que somente irá detalhar aos pais e comunidade como as mudanças funcionarão na prática depois de concluir os trabalhos, que não teve prazo definido para acontecer. Também não foi informado quantos estudantes serão impactados com as mudanças.

Ao A TRIBUNA, a Seduc informou que ainda trabalha no planejamento do redimensionamento e que somente irá detalhar aos pais e comunidade como as mudanças funcionarão na prática depois de concluir os trabalhos, que não teve prazo definido para acontecer. Também não foi informado quantos estudantes serão impactados com as mudanças.

As mudanças que somente foram confirmadas pela Seduc nesta semana estão causando polêmica e apreensão de pais e responsáveis. A municipalização das quatro escolas e o fechamento das turmas dos anos iniciais informado cerca de dois meses antes do início do próximo ano letivo e sem detalhar como serão garantidas as vagas para todos os estudantes que serão impactados, nem quais as escolas municipais receberão estes alunos têm gerado ainda mais preocupações.

A municipalização das escolas faz parte do processo de redimensionamento da rede estadual que está em andamento e prevê também para o próximo ano, o fechamento das turmas dos anos iniciais do Ensino Fundamental – 1º ao 5º anos – nas escolas do Estado, sendo esses alunos encaminhados para escolas da rede municipal.

O redimensionamento começou depois que o Governo do Estado publicou um decreto estabelecendo que iria repassar para as administrações municipais a oferta de turmas do 1º ao 5º ano (séries iniciais do Ensino Fundamental), e isso, deveria acontecer até 2027. A justificativa do Governo do Estado é de que a responsabilidade pelos anos iniciais do Ensino Fundamental é dos municípios.

Em Rondonópolis, o processo de redimensionamento começou em 2022, quando as turmas do 1º ano começaram a ser fechadas nas escolas estaduais. Mais de 500 alunos foram repassados para as escolas do Município na ocasião. Em outubro deste ano, o Governo do Estado anunciou que iria fechar em 2023, as turmas do 1º ano ainda existentes e também aqueles do 2º ano. Até então a informação era de que o processo se daria de forma gradual até 2027.

No entanto, nesta última semana a situação mudou e o Governo do Estado informou que fecharia todas as turmas de 1º ao 5º ano e ainda que quatro escolas estaduais seriam municipalizadas em Rondonópolis.