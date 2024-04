Não faz muito tempo que o contraste entre os jogos de casa cheia na Europa e os estádios vazios no futebol brasileiro saltava demais aos olhos, mas isso tem mudado.

O Campeonato Brasileiro tem atingido recordes de público seguidos – ano passado o número foi de 26,5 mil espectadores – e a tendência é que o número continue a crescer.

Projeção inédita do Torcedores.com mostra que daqui a oito anos a média de torcida por partida na principal competição do país deve superar a que se vê na elite do Velho Continente. Atualmente, a diferença ainda é de mais de 11 mil pessoas.

Como se chegou ao resultado?

A projeção recorreu à ciência de dados para chegar à conclusão de que o Brasileirão de 2032 terá média de público de cerca de 33,8 mil pessoas. O site “Worldfootball” serviu como fonte primária das informações sobre público no Campeonato Brasileiro e nas cinco principais ligas nacionais europeias: Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França. E a comparação foi feita entre os números da competição brasileira, de um lado, e os dados das competições europeias, como um só bloco, de outro.

Foram coletados os dados referentes a público entre 2003 e 2023, descartados os anos de 2020 e 2021, afetados pela pandemia da Covid-19, que impôs restrições de torcida nos estádios.

Na sequência, os dados foram submetidos a regressões polinomiais, capazes de identificar tendências e padrões existentes a fim de estabelecer projeções no futuro. O número considerado das ligas europeias, em patamar de estabilidade, foi de 32,9 mil torcedores por partida.

O marco dos 30 mil torcedores em média

De acordo com a projeção, daqui a cinco anos, o Campeonato Brasileiro conseguirá cruzar a linha dos 30 mil torcedores em média por partida. Aumenta a perspectiva de crescimento o fato de a taxa de ocupação dos estádios ainda não ser tão alta. Na edição do Brasileiro deste ano, a média de capacidade dos estádios onde as equipes mandarão seus jogos é de 44,6 mil pessoas.

Quatorze estádios dos 19 onde os times devem mandar seus jogos em 2024 possuem capacidade para 30 mil pessoas ou mais. Em outras palavras, há espaço disponível para comportar um aumento de demanda. Diferentemente do que acontece no futebol europeu, onde os estádios já estão com a taxa de ocupação acima dos 90%.

O crescimento do público no Brasileirão

Em 2003, primeiro ano em que os dados foram coletados, a média de público do Campeonato Brasileiro foi de 11,3 mil torcedores por partida. Vinte anos depois, o número mais do que dobrou.

O salto foi visto com a entrada dos novos estádios construídos para a Copa do Mundo de 2014 na rotina do torcedor brasileiro.

Não necessariamente maiores, mas mais modernos e confortáveis que os antecessores, atraiu mais torcedores aos estádios brasileiros. Em 2014, a média de público foi de 16,9 mil torcedores.

Além disso, a presença cada vez mais frequente de jogadores de bom nível brasileiros e estrangeiros têm tornado a competição cada vez mais atraente para os torceodres.

Desde o retorno de medalhões brasileiros, como Ronaldinho Gaúcho, Adriano e Hulk, passando pela permanência no país de jogadores com nível europeu, como Paulinho, Arrascaeta, Pedro, Gabigol, Raphael Veiga, entre outros, chegando à vinda de craques estrangeiros para o país, como Seedorf, Suárez e Payet, tudo isso leva mais torcedores para os estádios ao redor do Brasil.