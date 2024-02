Jogando na tarde deste sábado, 17, no Estádio Dutrinha em Cuiabá, o União não só conseguiu a vaga para a semifinal mas também a liderança do estadual mato-grossense, chegando a 22 pontos e não pode ser mais ultrapassado pelo segundo colocado, o Cuiabá, que é o representante mato-grossense na Série A do Brasileiro.

A vitória do Colorado de Rondonópolis foi constituída no segundo tempo pelo placar de 3 x 1. O Mixto chegou a abrir o placar, mesmo com um jogador a menos devido a expulsão de Serginho no final do primeiro tempo, com gol de Giovani aos 4’, mas Pikachu empatou aos 7’, Anderson Canhoto virou aos 10’ e aos 41’ Douglas Netto despachou o Mixto e fechou o placar em 3 x 1.

A campanha do União é impecável, estando ainda invicto no mato-grossense não tomando conhecimento do grande favoritismo que foi dado ao poderoso Cuiabá no início do campeonato.