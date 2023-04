Para chegar no topo do pódio, é preciso vencer os empecilhos que procuram impedir o percurso ao longo da caminhada. Dessa forma, é necessário muitos esforços e dedicação. Atleta profissional de MMA e faixa preta de Jiu-Jitsu, Pedro Souza, que irá completar 35 anos de idade no próximo mês, tem uma carreira sólida e brilhante no mundo da luta. Ele já participou de vários campeonatos nacionais e internacionais.

Natural de Campo Grande (MS), Pedro Souza mudou-se para Jaciara (MT) ainda criança. Começou a treinar Jiu-Jitsu aos 17 anos e participou de várias competições. Aos 18 anos, foi campeão brasileiro por duas vezes e conquistou a vitória ficando em segundo lugar. Por quatro vezes, o lutador foi campeão mundial de Jiu-Jitsu desportivo CBJJ. Além disso, foi professor e lutador na China, nos Estados Unidos da América (EUA) e na Europa.

Pedro viajou na terça-feira (25/04) para Dublin, na Irlanda, onde participa de um evento, Cage Warrios 153, neste sábado, dia 29/04/2023, que é um dos maiores eventos da Europa. E diz que dará o seu melhor do octógono, representando a Unifranz como atleta e as cidades de Jaciara e Santa Cruz onde atualmente mora. O evento será transmitido para todos os países através do link: UFCFightPass.

No último domingo (23/04), ele participou do campeonato de Jiu-Jitsu esportivo de Mato Grosso e conseguiu a classificação ficando em primeiro lugar. Atualmente, o jovem atleta está cursando medicina pela Universidade Franz Tamayo (Unifranz), na cidade de Santa Cruz de La Sierra, em Bolívia.

O A Tribuna parabeniza o jovem atleta na sua brilhante carreira, desejando sucesso!