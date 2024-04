Depois de 51 dias da fuga, e de uma intensa movimentação das forças policiais brasileiras, a Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira (4/4) os fugitivos de Mossoró (RN) Deibson Nascimento, 33, e Rogério Mendonça, 36.

Os dois foram encontrados no estado do Pará e estavam foragidos há 51 dias, desde que conseguiram fugir da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, na madrugada do dia 14 de fevereiro.

Os dois fugitivos já estavam com seus passos vigiados, em pistas deixadas por elementos que estavam lhes dando cobertura e as prisões ocorreram no início da tarde desta quinta-feira, 4, sobre uma ponte na região de Marabá, quando a PF fez o bloqueio de 3 veículos que conduziam os dois fugitivos e seus comparsas.

Eles serão reconduzidos para a mesma penitenciária de segurança máxima, em Mossoró, por determinação do Ministério da Justiça.