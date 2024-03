Em um mundo cada vez mais competitivo, o crescimento empresarial é o objetivo de todas as empresas, grandes ou pequenas. Dema Oliveira, renomado especialista em expansão de negócios do Brasil, compartilhou os segredos por trás dos sete modelos de crescimento empresarial que têm impulsionado o sucesso de grandes marcas como Tim, Claro, Unilever e Samsung.

Com décadas de experiência em abrir novos mercados e gerar bilhões em faturamento, Oliveira fundou a consultoria Goshen Land, dedicada a ajudar empresas a alcançar crescimento exponencial. Ele acredita que, com as estratégias certas, qualquer empresa pode transformar-se em um império corporativo.

Expansão Horizontal: Novos Territórios

O primeiro modelo envolve abrir unidades adicionais do seu negócio em diferentes locais geográficos ou implementar um sistema de franquias. “Este modelo é particularmente eficaz para empresas com um modelo de negócio comprovado e replicável”, diz Dema. Por exemplo, uma lavanderia poderia abrir filiais em várias ruas ou bairros.

Crescimento Vertical: Aprimoramento Interno

Em vez de expandir horizontalmente, o crescimento vertical concentra-se em aprimorar e ampliar as operações existentes. “Isso pode envolver a adição de novos serviços ou a melhoria dos processos internos para aumentar a eficiência”, explica ele.

Por exemplo, uma clínica médica pediátrica pode expandir suas ofertas de serviços, transformando-se em um hospital pediátrico completo.

Diversificação de Produtos e Serviços

Ao invés de apenas aumentar as vendas de produtos existentes, as empresas podem expandir seu portfólio oferecendo novos produtos ou serviços relacionados.

“A diversificação pode ajudar a empresa a atingir novos mercados e a reduzir a dependência de um único produto ou serviço”. Por exemplo, uma empresa de vasos decorativos pode começar a vender também mesas, cadeiras e outros itens de decoração.

Crescimento Exponencial através da Tecnologia

A tecnologia pode impulsionar o crescimento exponencial, permitindo que as empresas alcancem novos clientes de maneiras inovadoras. “A tecnologia está mudando a forma como fazemos negócios, e as empresas que se adaptam rapidamente a essas mudanças têm uma vantagem competitiva”.

Um exemplo é o uso de aplicativos de entrega como o Zé Delivery pela Ambev, que permite vendas diretas ao consumidor, contornando intermediários como bares e restaurantes.

Aquisição de Concorrentes

Comprar ou adquirir empresas concorrentes é outra estratégia de crescimento eficaz. “A aquisição pode permitir que uma empresa aumente rapidamente sua participação de mercado e elimine a concorrência”, diz o especialista. Por exemplo, uma fábrica de copos pode adquirir uma empresa menor em um estado diferente para expandir sua presença regional.

Investimento de Capital Humano

O crescimento de uma empresa muitas vezes é limitado pela qualidade de sua equipe. Investir em recrutamento, retenção e desenvolvimento de talentos, bem como em práticas de governança corporativa, pode ser crucial para o sucesso a longo prazo.

“As pessoas são o maior ativo de qualquer empresa, e investir nelas pode resultar em um retorno significativo”, afirma Dema.

Aprimoramento de Marketing e Vendas

Uma vez que o modelo de crescimento ideal tenha sido identificado, investir em estratégias de marketing e vendas pode ajudar a impulsionar o crescimento. Isso inclui melhorar os canais de venda, comunicações de marca e esforços de marketing para alcançar um público mais amplo. “Uma estratégia de marketing eficaz pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso de uma empresa”.

Estes são os sete pilares que impulsionam o crescimento das empresas. Dema Oliveira, responsável pela abertura de mais de 300 lojas da Samsung no Brasil, atualmente auxilia empresas a expandir seus negócios por meio da GoshenLand.

Ele ressalta que o crescimento empresarial não ocorre por acaso, mas é o resultado de decisões estratégicas e ações intencionais.

Quando bem compreendidas e implementadas, essas estratégias podem abrir novas oportunidades de expansão e promover um crescimento sustentável a longo prazo. Assim, com as estratégias adequadas, empresas de todos os portes têm o potencial de evoluir e se transformar em verdadeiros impérios corporativos.