O Hospital Dia do Pulmão (HDP) de Blumenau, que sempre se destacou pelo investimento na vanguarda da medicina respiratória, agora é uma referência na utilização do exame do exame FeNO – conhecido também como teste de óxido nítrico exalado – como parte essencial de sua abordagem diagnóstica.

- Publicidade -

O exame FeNO é uma ferramenta crucial para medir o nível de inflamação pulmonar, permitindo um diagnóstico mais preciso e orientado. Segundo a pneumologista Marina Andrade Lima, “o FeNO não é exclusivo para pacientes asmáticos; podemos utilizá-lo para acompanhar condições como DPOC, fibrose pulmonar e discinesia ciliar primária”, aponta.

O HDP já disponibiliza o teste aos pacientes que se enquadram nos critérios para avaliação do FeNO desde 2020, porém, os resultados obtidos pelo corpo clínico e pelo Centro de Estudos do Hospital do Pulmão, que é coordenado pela especialista, são tão significativos que tornaram a unidade uma referência na aplicação do exame. Procedimento e Preparação: Soprando Rumo à Saúde Respiratória

O exame é realizado de forma simples, onde o paciente sopra em um aparelho especial. No entanto, existem precauções a serem tomadas antes do procedimento, como a abstenção de esforço físico intenso e a observação de uma alimentação específica. A pneumologista destaca a importância dessas orientações para garantir resultados mais precisos.

Além do diagnóstico da asma, o FeNO desempenha um papel crucial na orientação do tratamento. A Dra. Marina explica que o exame auxilia os pneumologistas na decisão sobre a dose de corticoide inalatório, por exemplo, bem como na indicação de imunobiológicos para casos de asma grave. “É um exame importantíssimo e pioneiro no Brasil”, ressalta.

Foco na precisão diagnóstica

Ao contrário de ser um exame padrão para todos os pacientes respiratórios, o FeNO é indicado de acordo com critérios específicos. A pneumologista Marina Andrade Lima ressalta que “é um exame com indicações específicas, o que o torna mais eficaz quando aplicado nos casos corretos.”

Desde sua introdução, o HDP realiza aproximadamente 700 exames FeNO por ano – uma média de 58 exames por mês. Esses números revelam a adesão significativa dos pacientes a essa ferramenta inovadora.

Em resumo, o exame FeNO, oferecido exclusivamente pelo Hospital Dia do Pulmão aos pacientes, emerge como um aliado valioso na abordagem de condições respiratórias, marcando um avanço crucial na medicina respiratória. Com o compromisso de oferecer inovação e qualidade de vida, o HDP continua na vanguarda do cuidado pulmonar.

Compartilhando conhecimentos

No início do mês de dezembro, o Hospital Dia do Pulmão promoveu um treinamento para médicos de todo o país sobre a utilização do teste FeNO para diagnóstico clínico. Cerca de 20 médicos dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Rio Grande do Sul, Bahia, Minas Gerais e Santa Catarina participaram da primeira edição .

“[Foi] Importantíssimo, porque pudemos ensinar aos demais profissionais todos os benefícios advindos do acompanhamento de doenças respiratórias através desse exame. Tivemos excelentes avaliações e solicitação de novas preceptorias”, destacou a pneumologista, ressaltando que novas edições do treinamento já estão sendo planejadas.