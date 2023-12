O prefeito José Carlos do Pátio (PSB) bateu o martelo e declarou que o seu candidato para o próximo ano será o presidente do Sanear, Paulo José Correia (PSB). A afirmação foi feita durante uma entrevista a um site da Capital.

Pátio aposta que conseguirá fazer de Paulo José o seu sucessor devido a boa avaliação que o município recebe em obras de infraestrutura de água e esgoto, motivos que, na sua avaliação, devem potencializar a proposta política do PSB para 2024.