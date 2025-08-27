35 C
Rondonópolis
, 27 agosto 2025
Assembleia aprova proposta do Governo para redução de 30% sobre o “Fethab da vaca”

Conforme projeto, a redução no percentual só vale para abates em frigoríficos instalados no Estado

atribunamt.com.br
Por atribunamt.com.br

(Foto – JLSiqueira/ALMT)

Os deputados estaduais da Assembleia Legislativa aprovaram, em segunda votação, nesta quarta-feira (27.8), o projeto de lei que busca reduzir em 30% o valor pago pelos pecuaristas no chamado “Fethab da Vaca”, que é a contribuição do Fundo Estadual de Transporte e Habitação relativa ao abate das vacas.

A redução do percentual foi construída pelo governo com deputados estaduais e representantes do setor pecuário.

“Essa proposta é um reconhecimento ao estudo técnico que comprovou a diferença de mercado entre os bois e as vacas. Não era justo que o pecuarista pagasse o mesmo valor do Fethab para os dois e, por isso, estamos propondo um abatimento de 30%, desde que o abate tenha sido feito dentro do estado”, destacou o governador Mauro Mendes.

Conforme o projeto, os efeitos da redução valerão a partir de 1º de julho deste ano. A proposta também não autoriza a restituição ou compensação das contribuições do Fethab já pagas.

O projeto segue para sanção do governador Mauro Mendes.

 

FonteAllan Pereira | Secom-MT
