Policiais militares da Força Tática do 4º Comando Regional cumpriram mandado de prisão de um foragido da Justiça, de 34 anos, pelo crime de homicídio, na noite desta terça-feira (26.8), em Rondonópolis. O suspeito foi flagrado com tablete de cocaína e a quantia de R$ 3,8 mil em dinheiro e também foi preso por tráfico ilícito de drogas.

Durante patrulhamento pela Operação Tolerância Zero, a equipe da Força Tática visualizou um homem, em atitude suspeita, que correu para os fundos de uma residência ao se deparar com as viaturas, chamando a atenção dos policiais.

Os militares iniciaram acompanhamento ao homem e flagraram ele arremessando alguns objetos por cima de um muro e deram ordens de parada ao homem, que foi detido em seguida.

Em checagem ao seu nome, os policiais constataram que ele estava com mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio com condenação julgada. Após ser informado do mandado, o homem tentou correr e resistir a prisão mas não obteve êxito.

Na verificação aos objetos jogados por ele, os militares encontraram um tablete de cocaína e várias notas em dinheiro, que totalizaram mais de R$ 3,8 mil proveniente da venda das drogas.

Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido até a delegacia da cidade, com o material apreendido, para registro da ocorrência e demais providências cabíveis.