A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (30), a segunda fase da Operação Proa Clandestina, com o objetivo de combater o uso do espaço aéreo por grupos criminosos para a logística do tráfico interestadual e internacional de drogas

Nesta fase da operação, está sendo cumprido um mandado de busca e apreensão de duas aeronaves suspeitas de serem utilizadas no transporte de entorpecentes, além de um mandado de busca pessoal contra um dos investigados, ambos no município de Guarantã do Norte.

As medidas foram autorizadas pelo Juízo da 7ª Vara Federal do Mato Grosso, no âmbito de inquérito policial que apura os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa.