Uma megaoperação da Polícia Civil de Mato Grosso, realizada com o apoio do Tribunal de Justiça (TJMT), desarticulou na manhã desta quarta-feira (30) uma organização criminosa acusada de fraudar processos judiciais e desviar mais de R$ 21 milhões dos cofres públicos. Advogados, empresários e um servidor do Judiciário estão entre os alvos da ação, batizada de “Sepulcro Caiado”.

Ao todo, mais de 160 ordens judiciais foram expedidas, incluindo 11 mandados de prisão preventiva e 22 de busca e apreensão, cumpridos em Cuiabá, Várzea Grande e na cidade de Marília (SP).

A Justiça também determinou o bloqueio de R$ 21,7 milhões dos investigados e o sequestro de um vasto patrimônio, que inclui 48 imóveis, 18 veículos de luxo – entre eles carros da marca Volvo, BMW e uma Ford Ranger –, além de joias, um jet ski e dinheiro em espécie (dólares e euros).