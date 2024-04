A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) chama os produtores rurais para realizar a atualização cadastral no Sistema Integrado de Gestão Ambiental (Siga-MT). O procedimento deve ser feitono site da Sema.

A ação abastecerá de informações a ferramenta interna e unificada de gestão ambiental do Estado, o Siga-MT, a partir da qual todos os setores da Sema planejam e executam suas atividades.

Com o cadastro atualizado, o produtor rural obtém retornos sobre análises, notificações e aprovações relacionadas ao Cadastro Ambiental Rural (CAR), Programa de Regularização Ambiental (PRA), entre outras licenças emitidas pelo órgão ambiental.

A secretária adjunta de Gestão Ambiental da Sema-MT, Luciane Bertinatto, destacou a importância de manter atualizado no Sistema o cadastro pessoal do produtor rural e não apenas do responsável técnico.

“A atualização cadastral dos proprietários de áreas e produtores rurais é fundamental para que fiquem bem informados, uma vez que toda a documentação expedida pela Secretaria é enviada para o contato cadastrado na base de dados. Por isso mesmo, o produtor deve informar também o seu contato e não apenas do responsável técnico”, declarou.

A comunicação da Sema-MT com o empreendedor é realizada, unicamente, por e-mail e ligação telefônica. Outras informações podem ser obtidas pelo Suporte do Siga-MT: (65) 3645-4916/4917/4918/4919 e e-mail: [email protected].