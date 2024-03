De acordo com Garcia, o setor contábil já está trabalhando nas análises com o intuito de corrigir a inconsistência mas, por se tratar de um levantamento extenso, esse ainda não foi concluído.

Ao A TRIBUNA, o secretário explicou que o Siop era alimentado, até 2023, por uma empresa terceirizada contratada pelo município. “Em 2023, o setor contábil da prefeitura passou a alimentar o sistema após a saída da empresa e um erro de lançamento contábil foi encontrado no Siop. Em contato com o Ministério da Educação, a equipe descobriu que o erro de lançamento havia ocorrido ainda em 2019. Para resolver essa inconsistência, será preciso revisar a contabilidade de forma retroativa até 2019, um trabalho que é demorado”, afirmou.

Diante da cobrança de explicações feitas pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Pedra Preta (Sispmupp), em reportagem do A TRIBUNA, sobre supostas irregularidades na prestação de contas da prefeitura com relação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), o secretário de Educação da cidade, Vilmar Gregório Garcia, esclareceu que o que ocorreu foi um erro de lançamento de valores no Siop, sistema de prestação de contas do Governo Federal.

Garcia ainda destacou que prestou os esclarecimentos necessários à Câmara de Vereadores da cidade na última segunda-feira (18) e que o Conselho Municipal do Fundeb recebeu, em dezembro do ano passado, os documentos que comprovam a existência da inconsistência encontrada nos lançamentos de 2019. “Também solicitamos ao Conselho do Fundeb um prazo para que o trabalho do setor de contabilidade seja concluído”, acrescentou.

A denúncia da suposta irregularidade na prestação de contas do Fundeb foi feita pelo presidente do Sispmupp, Evair Cláudio Lara, que explicou que o relatório municipal demonstrativo das receitas e despesas do Fundeb de 2023 aponta saldo bancário de R$ 2.416.774,79, porém o real saldo constante no extrato bancário da prefeitura é de R$ 847.480,37.

Segundo o sindicalista, a prefeitura de Pedra Preta realmente alega que houve erro no lançamento dos valores pelo próprio Município e que o problema estaria na falta de explicações sobre o porque que o erro ocorreu e ainda não foi corrigido.