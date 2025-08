O prefeito Cláudio Ferreira e o secretário municipal de Saúde, Mykaell Vitorino, anunciaram nesta quarta-feira (31/7) o início das obras de reforma da UPA (Unidade de Pronto Atendimento), no Jardim Santa Marta. O anúncio aconteceu juntamente com o início dos serviços que vão transformar totalmente para melhor a unidade, com uma reforma geral.

Nesse primeiro momento, a reforma será realizada na recepção geral da UPA, a entrada principal. Por isso, os pacientes que precisarem de atendimento devem acessar o estabelecimento pela entrada que fica na esquina da Rua Rio Branco com a Rua José Gonçalo, que faz parte do complexo.

O projeto na UPA contempla a readequação estrutural, da cobertura, pintura, parte elétrica, leitos hospitalares, banheiros e modernização dos equipamentos, inclusive novas mobílias que vão colaborar no acolhimento dos pacientes enquanto aguardam atendimento.

Após o término da reforma na entrada principal, as melhorias vão ser iniciadas na outra entrada da UPA e, gradativamente, vai avançar para outros setores.