A Polícia Federal (PF) realizou duas operações distintas, mas com o mesmo objetivo de combater o abuso e a exploração sexual infantojuvenil, na manhã desta sexta-feira (1/8), em Mato Grosso. As ações, denominadas “Arquivo Proibido” e “Infante Seguro“, ocorreram nos municípios de Paranatinga e Primavera do Leste, respectivamente, e resultaram no cumprimento de mandados de busca e apreensão.

Em Paranatinga, a Operação Arquivo Proibido foi deflagrada para investigar um suspeito de compartilhar material de abuso sexual infantojuvenil por meio de aplicativos de redes sociais.

Durante a ação, os agentes federais cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do investigado. O material apreendido será analisado para dar continuidade às investigações.

O suspeito poderá responder pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de conteúdo ilícito.

Simultaneamente, em Primavera do Leste, a PF deflagrou a terceira fase da Operação Infante Seguro. A investigação que culminou nesta fase teve início após a identificação de um indivíduo que possuía mais de 50 arquivos com registros de abuso sexual infantil em seus dispositivos eletrônicos.

O mandado de busca e apreensão teve como objetivo interromper a atividade criminosa e proteger novas vítimas.

Segundo a corporação, a Operação Infante Seguro é uma iniciativa contínua da Polícia Federal que visa identificar e responsabilizar os autores de crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, com foco especial no ambiente digital.

As autoridades reforçam a importância de denunciar tais crimes para que as medidas cabíveis possam ser tomadas e a rede de proteção a menores seja fortalecida.