A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou, ontem (26), um balanço da Operação “Cavalo de Aço”, realizada em Rondonópolis na semana passada, nos dias 19, 20 e 22.
A operação ocorreu no trecho urbano da BR-364 (km 211 ao km 198) e foi voltada especificamente para a fiscalização de motocicletas, público considerado mais vulnerável no trânsito.
Conforme a PRF, a operação resultou na apreensão de 108 motos, que foram recolhidas por irregularidades diversas. Ao longo dos três dias, os policiais fiscalizaram 447 motocicletas e realizaram 345 testes de alcoolemia. As ações resultaram em um total de 582 autos de infração.
A ação contou com a participação das equipes GMP/MT (Grupo de Motociclismo Policial) e GFT 01 e 02/MT (Grupos de Fiscalização de Trânsito), reforçando o policiamento ostensivo e especializado da PRF. O objetivo foi ampliar a segurança viária e reduzir os riscos de sinistros envolvendo motociclistas.
Além das medidas administrativas, a PRF informou que foram registradas seis ocorrências criminais durante a operação, envolvendo crimes como: embriaguez ao volante, dirigir veículo automotor gerando perigo de dano, resistência, desobediência, além de mandados de prisão pelos crimes de homicídio qualificado, furto e uso de falsa identidade.
A PRF destacou que a Operação “Cavalo de Aço” tem o objetivo de proteger vidas com a intensificação do enfrentamento às condutas de risco no trânsito, garantindo mais segurança para todos os usuários das rodovias federais. (Com informações da assessoria)
