A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou, ontem (26), um balanço da Operação “Cavalo de Aço”, realizada em Rondonópolis na semana passada, nos dias 19, 20 e 22.

A operação ocorreu no trecho urbano da BR-364 (km 211 ao km 198) e foi voltada especificamente para a fiscalização de motocicletas, público considerado mais vulnerável no trânsito.

Conforme a PRF, a operação resultou na apreensão de 108 motos, que foram recolhidas por irregularidades diversas. Ao longo dos três dias, os policiais fiscalizaram 447 motocicletas e realizaram 345 testes de alcoolemia. As ações resultaram em um total de 582 autos de infração.