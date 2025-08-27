Uma das principais demandas dos moradores locais pode sair do papel. A prefeitura de Rondonópolis informou, ontem (26), ao A TRIBUNA que o projeto para construir uma ponte na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, sobre o Ribeirão Arareau, está em fase avançada.

Conforme o Paço Municipal, o projeto está sendo desenvolvido pela equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura, e está em estágio avançado, com as últimas adequações sendo feitas antes de encaminhá-lo ao orçamento.

A prefeitura ainda não informou prazos para início da obra, mas adiantou que a construção da ponte é uma determinação do prefeito Cláudio Ferreira.

A construção da ponte na Arnaldo Estevão, ligando o bairro Vila Aurora ao Centro, é uma demanda já antiga da comunidade rondonopolitana e apontada como uma importante obra para garantir mais mobilidade urbana e fluidez no trânsito.

No entanto, apesar das inúmeras cobranças, inclusive de vereadores, a construção nunca saiu do papel, ficando apenas na promessa. Em 2022, por exemplo, mediante o orçamento para a construção da ponte, no valor de R$ 4 milhões, chegou a ser incluído na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2023 pelos parlamentares, porém, nem assim a obra se tornou realidade.