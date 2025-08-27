19.7 C
Rondonópolis
Com projeto avançado: Prefeitura deve tirar ponte da Arnaldo Estevão do papel

Jornal A Tribuna
Por Jornal A Tribuna

Em 2022, equipes realizaram estudo geológico no Arareau na Rua Arnaldo Estevão para elaborar o projeto para construir a ponte, mas a obra não saiu do papel (Foto – Arquivo A TRIBUNA)

Uma das principais demandas dos moradores locais pode sair do papel. A prefeitura de Rondonópolis informou, ontem (26), ao A TRIBUNA que o projeto para construir uma ponte na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, sobre o Ribeirão Arareau, está em fase avançada.

Conforme o Paço Municipal, o projeto está sendo desenvolvido pela equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura, e está em estágio avançado, com as últimas adequações sendo feitas antes de encaminhá-lo ao orçamento.

A prefeitura ainda não informou prazos para início da obra, mas adiantou que a construção da ponte é uma determinação do prefeito Cláudio Ferreira.

A construção da ponte na Arnaldo Estevão, ligando o bairro Vila Aurora ao Centro, é uma demanda já antiga da comunidade rondonopolitana e apontada como uma importante obra para garantir mais mobilidade urbana e fluidez no trânsito.

No entanto, apesar das inúmeras cobranças, inclusive de vereadores, a construção nunca saiu do papel, ficando apenas na promessa. Em 2022, por exemplo, mediante o orçamento para a construção da ponte, no valor de R$ 4 milhões, chegou a ser incluído na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2023 pelos parlamentares, porém, nem assim a obra se tornou realidade.

Na ocasião, a prefeitura chegou a anunciar que estava realizando estudos geológicos para elaborar o projeto, porém este não foi feito.

 

 

LONGO HISTÓRICO

A construção da ponte na Rua Arnaldo Estevão já vem sendo cobrada há anos e é uma luta antiga do A TRIBUNA, de políticos locais e comunidade em geral.

A obra se tornou ainda mais importante com o crescimento da cidade nos últimos anos e a necessidade de investimentos em melhorias na mobilidade urbana.

Para se ter uma ideia, ainda no ano de 2012, por exemplo, o Comitê Pró-Rodovias pediu ao então governador Silval Barbosa que o Estado fizesse duas pontes sobre o Arareau – sendo uma na Rua 13 de Maio e a outra na Rua Arnaldo Estevão, indicando que a prioridade fosse a ponte na Arnaldo Estevão, por conta dessa ter maior impacto no fluxo de veículos.

Ocorre que Silval decidiu construir apenas a ponte da 13 de Maio, que foi entregue à população em 2013, ficando a da Arnaldo Estevão para ser construída pela prefeitura, mas ela acabou não sendo feita e caiu no esquecimento, até que o assunto foi retomado por vereadores em 2022.

 

FonteDanielly Tonin | Da Reportagem
No Chile: Atleta de Rondonópolis participará do Pan-Americano de Canoagem Havaiana

