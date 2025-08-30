27 C
Rondonópolis
, 30 agosto 2025
Rondonópolis

Licitação marcada: Praça da Saudade terá reforma do sistema de iluminação

Jornal A Tribuna
Por Jornal A Tribuna

O projeto prevê a substituição dos postes e das luminárias atuais por modelos mais adequados e resistentes (Foto – Arquivo)

A prefeitura vai reformar todo o sistema de iluminação da Praça da Saudade, no centro de Rondonópolis. A licitação para contratar a empresa para o serviço foi marcada para o próximo dia 10 de outubro. A reforma total da iluminação está orçada em R$ 322.487,51 e deverá ser executada em três meses.

O projeto prevê a substituição dos postes e das luminárias atuais por modelos mais adequados e resistentes. Devem ser instalados 24 novos postes, 37 novas luminárias, bem como 24 projetores.

A troca de todo o sistema de iluminação da praça já havia sido anunciada pelo Paço Municipal em fevereiro deste ano. Na ocasião, reportagem do A TRIBUNA mostrou que os problemas de iluminação estavam afetando moradores e comerciantes da região.

O local, que antes era ponto de práticas esportivas, principalmente no final da tarde e início da noite, deixou de ser frequentado devido à falta de iluminação. O problema gerou insegurança e muitos moradores deixaram de visitar a praça.

Diante das reclamações quanto a falta de iluminação, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra) realizou uma vistoria no local e elaborou um laudo técnico, no qual foi constatado que a praça não recebia manutenção desde 2021.

De acordo com as informações do documento, as luminárias atualmente instaladas não são adequadas para áreas externas e apresentam um alto índice de queima devido à exposição contínua às condições climáticas.

 

 

A pasta descreveu que a situação comprometia a qualidade da iluminação pública do local, além de exigir frequentes manutenções e que, por isso, o projeto de melhoria estava sendo elaborado.

Reforma recente

A Praça da Saudade foi totalmente reformada e entregue para a população em 2021. A revitalização do espaço, que contou com nova iluminação, teve um custo de R$ 2,1 milhões.

 

