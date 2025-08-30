O programa Agrosolidário, iniciativa da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja MT), teve início em 2009 e completa, em 2025, 16 anos de existência impactando vidas e promovendo a solidariedade em comunidades e instituições no estado de Mato Grosso.
O agronegócio, especialmente em Mato Grosso, exerce um papel fundamental na produção alimentícia, na geração de renda e desenvolvimento de projetos sustentáveis e solidários.
Inúmeras são as pessoas beneficiadas com esses projetos através das comunidades e instituições que atendem crianças, idosos, pessoas com deficiências, pacientes psiquiátricos, indígenas e tantos outros nas mais diversas cidades de Mato Grosso.
Com iniciativas como esta, se comprova que a soja não é só para o processo de exportação, ela serve para alimentar pessoas nas suas regiões de abrangência.
O Agrosolidário é um exemplo, através dos produtores de soja. Nesses 16 anos, a Aprosoja MT já beneficiou cerca de 80 instituições em todo o estado com o programa.
Entre vários projetos do agro sustentável, um tem destaque especial por ser produto à base de soja, um produto com alto teor nutricional que vem contribuindo para a saúde, bem-estar e a qualidade de vida de idosos, pessoas com deficiência e crianças em diversas instituições.
A bebida é um pó preparado em diversos sabores onde seus ingredientes principais são extrato de soja, açúcar, polpa de fruta desidratada, com informações nutricionais bem consideráveis em uma porção de aproximadamente 3 colheres de sopa (45 g) para um preparado em 300ml de água ou leite, apresenta um valor energético de 193,9 Kcal, 109,3 mg de magnésio, 432,9 mg de potássio, entre outras fibras, cálcio, proteínas, ferro.
É um produto com comercialização proibida sendo 100% doado pelos produtores de soja de Mato Grosso através da associação e faz parte das ações do agro solidário.
O pó para o preparo da bebida pode ser usado em sucos, geladinhos, bolo, vitamina, brigadeiro, biscoitos e tantas outras preparações. E vem nos sabores: morango, chocolate, maracujá, banana, uva, laranja e sem sabor (7 variações).
O programa funciona com doações que tem gerado grande impacto social, unindo complemento nutricional que fortalece a alimentação (em instituições assistenciais, hospitais, APAEs, lares dos Idosos e locais que assistem pessoas em vulnerabilidade), solidariedade, assistência e sustentabilidade no sentido do agro impactar positivamente na vida da população assistida.
Em entrevista, Valdir Ciomar Martini, delegado coordenador do núcleo de Rondonópolis, destaca o trabalho do Agrosolidário que tem, segundo ele, o objetivo de oferecer não apenas nutrição, mas também carinho e atenção às pessoas carentes.
“A soja vem da lavoura, o produtor produz, e a nossa associação faz um trabalho social importantíssimo para essa sociedade carente que hoje nós temos em nossos municípios”, afirma o delegado.
———— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ————
————————————————————————————
O programa tem levado solidariedade e apoio às pessoas que mais necessitam.
“É ajudar, é um ajudar o outro, principalmente quem tem, dá a quem não tem. E o Agrosolidário vai a esse encontro”, conclui.
Papel dos delegados
A Aprosoja tem 32 núcleos de atuação em diferentes municípios do estado de Mato Grosso, criados a partir de um número mínimo de produtores que se organizam e elegem representantes. O delegado coordenador é aquele que é mais votado pelos produtores daquele município para levar as demandas do núcleo até a diretoria.
Essa estrutura permite que a associação tenha uma presença forte em todo o estado, ouvindo e atendendo as necessidades dos produtores em diferentes regiões.
Em Rondonópolis, as instituições beneficiadas com essas doações são: Associação Beneficente Casa Jacob, Associação Beneficente Paulo de Tarso, Associação Rondonopolitana dos Amigos do Oratório Filhos de Dom Bosco, Projeto Crescer, Associação dos Pacientes Oncológicos de Rondonópolis (APOR) e Lar dos Idosos Paul Percy Harris.
RICO EM CÁLCIO
A nutricionista Aline Carnevalli, responsável pela avaliação e receita da alimentação dos amparados pelo Lar dos Idosos, destaca que a bebida à base de soja é um complemento nutricional valioso, especialmente para idosos.
Ela ressalta que o produto é rico em cálcio, o que ajuda a fortalecer ossos e articulações, e também é antioxidante, contribuindo para a qualidade de vida. Além disso, a nutricionista enfatiza que o produto é adaptado para ser consumido por pessoas com diabetes, sem elevar a glicemia.
A doação da bebida à base de soja é um exemplo de como o agro pode impactar positivamente na vida da população assistida. Com a Aprosoja liderando essa iniciativa, o programa demonstra o compromisso do setor produtivo com a responsabilidade social e o desenvolvimento sustentável.
Breve histórico
O Lar dos Idosos foi fundado no dia 4 de novembro de 1983, tornando-se uma instituição de longa permanência para pessoas acima de 60 anos que, pelas mais diversas motivações, não têm onde morar ou cujos contatos com familiares e amigos já não são mais os mesmos.
A Instituição existe graças ao trabalho dedicado e pioneiro de Maria Gomes Portela, mais conhecida como Dona Maria do Bosco que em companhia do rotariano Elmo dos Santos Bertinetti, ambos já falecidos, e Teté Bezerra, que na época alugaram um casarão na Avenida Bandeirantes para iniciar esse trabalho de acolhimento com os idosos.
Em 25 de maio de 1985, o Lar passou a funcionar de frente a rodovia Rondonópolis-Guiratinga, hoje Avenida dos Estudantes, no bairro Sagrada Família. O Lar dos Idosos cresceu em lotação e importância no seio da comunidade rondonopolitana. É fruto do trabalho de amigos e voluntários.
(*) Rossana de Arruda – do Jornalismo da Unemat