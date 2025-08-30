O programa Agrosolidário, iniciativa da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja MT), teve início em 2009 e completa, em 2025, 16 anos de existência impactando vidas e promovendo a solidariedade em comunidades e instituições no estado de Mato Grosso.

O agronegócio, especialmente em Mato Grosso, exerce um papel fundamental na produção alimentícia, na geração de renda e desenvolvimento de projetos sustentáveis e solidários.

Inúmeras são as pessoas beneficiadas com esses projetos através das comunidades e instituições que atendem crianças, idosos, pessoas com deficiências, pacientes psiquiátricos, indígenas e tantos outros nas mais diversas cidades de Mato Grosso.

Com iniciativas como esta, se comprova que a soja não é só para o processo de exportação, ela serve para alimentar pessoas nas suas regiões de abrangência.

O Agrosolidário é um exemplo, através dos produtores de soja. Nesses 16 anos, a Aprosoja MT já beneficiou cerca de 80 instituições em todo o estado com o programa.

Entre vários projetos do agro sustentável, um tem destaque especial por ser produto à base de soja, um produto com alto teor nutricional que vem contribuindo para a saúde, bem-estar e a qualidade de vida de idosos, pessoas com deficiência e crianças em diversas instituições.

A bebida é um pó preparado em diversos sabores onde seus ingredientes principais são extrato de soja, açúcar, polpa de fruta desidratada, com informações nutricionais bem consideráveis em uma porção de aproximadamente 3 colheres de sopa (45 g) para um preparado em 300ml de água ou leite, apresenta um valor energético de 193,9 Kcal, 109,3 mg de magnésio, 432,9 mg de potássio, entre outras fibras, cálcio, proteínas, ferro.

É um produto com comercialização proibida sendo 100% doado pelos produtores de soja de Mato Grosso através da associação e faz parte das ações do agro solidário.

O pó para o preparo da bebida pode ser usado em sucos, geladinhos, bolo, vitamina, brigadeiro, biscoitos e tantas outras preparações. E vem nos sabores: morango, chocolate, maracujá, banana, uva, laranja e sem sabor (7 variações).

O programa funciona com doações que tem gerado grande impacto social, unindo complemento nutricional que fortalece a alimentação (em instituições assistenciais, hospitais, APAEs, lares dos Idosos e locais que assistem pessoas em vulnerabilidade), solidariedade, assistência e sustentabilidade no sentido do agro impactar positivamente na vida da população assistida.

Em entrevista, Valdir Ciomar Martini, delegado coordenador do núcleo de Rondonópolis, destaca o trabalho do Agrosolidário que tem, segundo ele, o objetivo de oferecer não apenas nutrição, mas também carinho e atenção às pessoas carentes.