A Prefeitura de Rondonópolis, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra), informa que a Avenida dos Estudantes, na esquina com a Avenida Lions Internacional, será interditada neste domingo (24), das 8 às 10h, para instalação de equipamento com a finalidade de realizar sondagem de solo que irá embasar projetos de obras futuras de mobilidade urbana.

A sinalização que atualmente está na Avenida Fernando Corrêa (próximo a uma cooperativa de crédito) mudará para indicar a intervenção na Avenida dos Estudantes.

O ponto de instalação do equipamento estará marcado em amarelo na imagem acima.

Após o período de duas horas da interdição total, as duas vias, sentido bairro – centro e centro – bairro estarão com apenas uma pista de rolamento liberada, portanto os condutores que transitarem no local devem redobrar a atenção.

O estudo tem previsão de ser concluído até o dia 20 de setembro, porém a equipe técnica trabalha para reduzir esse prazo, considerando a importância da via no fluxo diário de veículos.