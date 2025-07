Faleceu neste sábado (26), em Rondonópolis, aos 81 anos, Terezinha da Conceição Vilela Costa, considerada uma das pioneiras do município. Natural de Guiratinga, Terezinha chegou à cidade em 1961 e construiu uma trajetória marcada por dedicação à família, ao trabalho e à comunidade local.

Ela era casada há mais de quatro décadas com o empresário e tabelião Aureo Candido Costa, um dos nomes de destaque no desenvolvimento econômico de Rondonópolis. Ao lado do marido, Terezinha formou uma família numerosa: somando os filhos de ambos, foram seis filhos, além de 15 netos e 11 bisnetos.

Terezinha teve três filhos de seu primeiro casamento com o médico Antônio Pires Sobrinho, falecido em 1977. Pouco depois, uniu-se a Aureo, que também era viúvo e pai de três filhos. Juntos, os dois construíram uma nova etapa de suas vidas, unindo famílias e atuando lado a lado no trabalho.

Por 37 anos, Terezinha atuou no Cartório do 4º Ofício de Rondonópolis, onde exerceu a função de tabeliã substituta, sendo responsável pela assinatura de documentos de balcão — uma rotina que a colocou em contato com várias gerações de moradores e empreendedores da cidade.

O velório acontece no Cemitério da Vila Aurora, com sepultamento previsto para as 10h deste domingo (27). Em nota, a Prefeitura de Rondonópolis manifestou pesar e destacou a contribuição da pioneira à história do município, prestando solidariedade aos familiares e amigos.