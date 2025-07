Um incêndio de origem criminosa atingiu a área externa do Cartório do 4º Ofício, localizado no Centro de Rondonópolis (MT), no fim da tarde de ontem, sábado (26). As chamas chamaram a atenção de moradores de várias partes da cidade, sendo visíveis a longa distância.

Graças ao trabalho rápido do Corpo de Bombeiros, o fogo foi rapidamente controlado evitando que se alastrasse para dentro do prédio.

A Polícia Militar foi acionada e, após o combate às chamas, teve acesso às imagens de uma câmera de segurança instalada nas proximidades.

Nas gravações, um homem aparece ateando fogo na jardinagem em frente ao cartório e deixando o local pouco antes do início do incêndio.

Com base nas imagens, os policiais conseguiram localizar e prender o suspeito cerca de minutos após o crime, ainda na região central da cidade.

Durante a checagem de antecedentes, segundo registros policiais, o homem já havia sido detido dias antes por destruir mudas e árvores em locais públicos, também em atos de vandalismo. Agora, com o incêndio ao cartório, ele soma mais uma acusação: dano qualificado.

A ficha criminal do suspeito inclui as seguintes ocorrências:

Furtos: 1996, 2011 (duas vezes), 2012 (duas vezes), 2013, 2014 (duas vezes), 2015, 2018, 2019 (duas vezes), 2021, 2024

2004 e 2020 Dano qualificado: 2025

A reincidência de crimes patrimoniais e atos de vandalismo ao longo dos anos acende um alerta sobre a atuação de indivíduos com histórico de delitos recorrentes nas áreas urbanas da cidade.

Diante dos fatos, o autor foi detido novamente e encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Rondonópolis, onde permanece à disposição da Justiça.