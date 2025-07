1 de 2

A Força Tática da Polícia Militar apreendeu várias máquinas caça-níquel em uma casa no bairro João Antônio Fagundes, em Rondonópolis. A apreensão ocorreu nesta terça-feira (29) depois de denúncia recebida pelos policiais que realizavam patrulhamento na região.

Conforme consta no boletim de ocorrência, os policiais estavam em patrulhamento no bairro a fim de localizar os suspeitos de uma tentativa de homicídio, quando uma pessoa parou os policiais para informar que em uma casa do bairro havia várias máquinas caça-níquel que podiam ser vistas por uma porta de vidro.