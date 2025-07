Em Cuiabá, a retomada do atendimento pré-hospitalar pelo CBMMT vai corrigir uma lacuna existente desde 2004, quando a capital deixou de contar com o serviço dos bombeiros militares nessa área, passando a ser atendida apenas pelo Samu.

Em Cuiabá, a retomada do atendimento pré-hospitalar pelo CBMMT vai corrigir uma lacuna existente desde 2004, quando a capital deixou de contar com o serviço dos bombeiros militares nessa área, passando a ser atendida apenas pelo Samu.

Esse modelo integrado já é utilizado em Rondonópolis, que é apontado pelo comando do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso como exemplo de sucesso. Em Rondonópolis, a Central de Regulação de Urgência do Samu é integrada à estrutura do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), e o Samu está instalado dentro da unidade dos bombeiros.

Essa ampliação na prestação do serviço é fruto da ativação do Sistema Estadual de Atendimento Pré-Hospitalar, resultado da parceria entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) e a Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Por meio dessa parceria, foi implantada a Central de Atendimento Pré-Hospitalar no Ciosp, e as atuações do Corpo de Bombeiros Militar e do Samu nesse tipo de ocorrência passaram a ser integradas.

Dessa forma, o cidadão pode acionar os números 192, do Samu, e 193, do CBMMT, com a confiança de que ambas as instituições estão integradas e preparadas para oferecer um atendimento eficiente.

Essa integração garante que cada emergência seja rapidamente direcionada à equipe mais próxima da ocorrência, o que pode fazer toda a diferença no momento do socorro, conforme destaca o comandante-geral do CBMMT, coronel BM Flávio Glêdson Vieira Bezerra.