Além da Prefeitura e do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e do Conselho Municipal do Idoso, a campanha “Leão Amigo Roo” tem o apoio do Conselho Regional dos Contadores de Mato Grosso.

Em visita ao A TRIBUNA, na tarde de ontem, a secretária explicou que a destinação do imposto de renda para os fundos da Criança e do Adolescente e dos Idosos não tem custo e é seguro.

A secretária municipal de Promoção e Assistência Social, Alessandra Ferreira, e o presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Wagner Bolonhese, integram a campanha na cidade.

Palestra

Um encontro sobre a campanha acontece no próximo dia 14, às 18h30, no auditório da Unemat. As informações sobre o imposto solidário serão repassadas para contadores e população em geral em palestra com Aloísio Rodrigues da Silva, presidente do Conselho Regional dos Contadores de Mato Grosso.

Como participar

Pessoas físicas podem doar até 6% do imposto devido, sendo até 3% para cada fundo. Já pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real podem doar até 2%, sendo 1% para cada fundo.

Para isso, é necessário informar o contador sobre a destinação antes de enviar a declaração à Receita Federal. O período para entrega da declaração do Imposto de Renda 2025 teve início em 17 de março e segue até 30 de maio.

Dados para doação:

Fundo Municipal para a Infância e Adolescência (FIA)

CNPJ: 20.687.128/0001-82

Agência: 0551-7

Conta: 67.369-2

Fundo Municipal da Pessoa Idosa (FID)

CNPJ: 20.204.541/0001-25

Agência: 0551-7

Conta: 92.658-2