O atropelamento da técnica de enfermagem Marta Celestino dos Santos, que ocorreu no sábado (5), enquanto ela atravessava a faixa de pedestres, trouxe os problemas do trânsito local de volta ao debate público.

Na Câmara Municipal, os vereadores voltaram a cobrar a implantação do pátio de apreensões de veículos para que as fiscalizações sejam ampliadas e seja possível reduzir os altos índices de acidentes na cidade.

O vereador dr. Manoel (União), destacou a letalidade do trânsito e ressaltou o impacto que o grande número de acidentes com vítimas acaba tendo no sistema de saúde local.

Ele citou, por exemplo, que o Hospital Regional de Rondonópolis recebe, em média, 10 pessoas acidentadas por dia no setor de ortopedia.

O desrespeito às leis de trânsito, à sinalização, o excesso de velocidade, o grande número de pessoas que conduzem veículos sem CNH na cidade, bem como a grande quantidade de veículos, especialmente, motocicletas, circulando sem placas, sem faróis ou condições mínimas de trafegabilidade estão entre os problemas apontados pelo vereador Alikson Reis (Podemos), que voltou a cobrar a instalação do pátio de apreensão de veículos, lembrando que essa cobrança vem sendo feita desde o início deste ano e até agora não houve providências tomadas.

O vereador apontou que Rondonópolis virou uma verdadeira “terra sem lei” no trânsito e isso está se refletindo em acidentes e vidas perdidas.

Outros vereadores como Vinícius Amoroso (PSB) e Investigador Gerson (MDB) também voltaram a cobrar a implantação do pátio de apreensões em Rondonópolis.

O entendimento dos parlamentares, que também é corroborado por outras autoridades como as polícias Militar e Civil, o Poder Judiciário local e o Ministério Público, é de que com a implantação do pátio será possível intensificar a fiscalização no trânsito, com a realização, inclusive, da blitz da lei seca, que não acontece em Rondonópolis, justamente, pela inexistência de um pátio para encaminhar os veículos apreendidos.