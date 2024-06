Esta seria a segunda visita de Lula ao município neste seu terceiro mandato como presidente da República. A primeira foi em março do ano passado, para entrega de apartamentos do Residencial Celina Bezerra, que foi construído pelo programa habitacional Minha Casa Minha Vida.

O cancelamento foi comunicado ontem pelo Ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, durante visita a Cáceres. A vinda de Lula estava sendo aguardada com muita expectativa por petistas locais e pelo prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB).

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), não virá mais a Rondonópolis, no próximo dia 26 de junho, para o lançamento do Plano Safra 2024/2025.

No entanto, no decorrer da semana, o próprio empresário declarou, em vídeo gravado ao lado do ministro Carlos Fávaro, que vai caminhar com Paulo José (PSB) na disputa pelo Paço Municipal.

Em razão disso, as chamadas “forças progressistas” estavam na expectativa de uma manifestação do presidente Lula com relação ao pleito eleitoral deste ano em Rondonópolis. Com o cancelamento da visita, nada disso vai acontecer.