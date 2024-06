Um ano depois da suspensão das obras de sinalização das ciclofaixas, ciclorrotas e corredores exclusivos de veículos do transporte coletivo nas vias centrais da cidade, a prefeitura não informou se manterá o contrato de R$ 1,6 milhão com a empresa responsável pela obra e nem se o projeto será executado. Decisão que tinha previsão de ser tomada em 15 dias, segue um ano depois como um mistério.

O serviço foi paralisado pela prefeitura após pedido de entidades de classe, como a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) e Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis (Acir) que ficaram responsáveis por apresentar um estudo sobre o sistema ao Município em um prazo de 15 dias.

Ao A TRIBUNA, a Secretaria Municipal de Infraestrutura havia informado, no final do ano passado, que a retomada das demarcações ainda estava indefinida e o contrato não havia sido cancelado.

Procurada pela reportagem nesta sexta-feira (21), a pasta não havia respondido, até o fechamento desta edição, se o contrato ainda segue em vigor e se definiu sobre a retomada das demarcações. A Sinfra também não respondeu se recebeu o estudo das entidades.

A implantação das faixas exclusivas para ônibus, ciclorrotas e ciclofaixas foi anunciada ainda em junho de 2022, quando a prefeitura contratou a empresa M.A. Comércio e Serviços por R$ 1,6 milhão para execução do serviço. O contrato previa a sinalização horizontal e vertical nas principais ruas e avenidas da cidade para criar a nova estrutura.

A sinalização, contudo, começou a ser executada em maio de 2023 pela Rua Dom Pedro II, o que acabou gerando vários questionamentos e resistência de comerciantes da região central, que temiam ser prejudicados com a perda de estacionamento de veículos.

O caso chegou às entidades e à Câmara Municipal, que em uma ação conjunta, solicitaram que a prefeitura suspendesse a inserção das faixas e ciclorrotas por um período de 15 dias.