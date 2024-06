Depois de revogar, na semana passada, a licitação 045/2024 para contratar a empresa que iria instalar o novo sistema de semáforos no quadrilátero central de Rondonópolis, a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat) publicou uma convocação às empresas interessadas para que façam a demonstração de soluções inteligentes para controle semafórico.

As empresas têm prazo de 10 dias para apresentarem suas propostas que use a melhor tecnologia e tenha o melhor custo-benefício por ofício, videoconferência ou presencialmente. A intenção é fazer levantamento de mercado.

Na convocação, a Setrat informa que realizará a modernização de seu parque semafórico central para propiciar melhores condições de mobilidade urbana e segurança viária para a população.

“Em face da necessidade de levantamento de mercado em observância ao artigo 18, §1º, V da Lei nº 14.133/2021, solicita a demonstração por ofício, videoconferência ou presencialmente de solução mais adequada para controlar 69 cruzamentos deste município, com o uso da melhor tecnologia e do melhor custo-benefício”, descreve.

A pasta ainda relata que a empresa deve considerar que Rondonópolis conta com 244.911 habitantes e frota de 215.558 veículos até 2023 e pede que considere uma projeção de crescimento para um período de 10 anos.

As empresas interessadas, conforme detalha a Setrat, devem apresentar soluções tecnológicas que incluam equipamento (controladora semafórica) para controle de cruzamentos através de semáforos inteligentes, acompanhado de câmeras para captação de imagens e vídeos; locação de equipamento de software e equipamento (servidor), para operação de sistema semafórico inteligente com detecção por laços virtuais, identificação de tipo de veículo, com módulo de inteligência artificial embarcado e que seja capaz de tomada de decisão autônomo através de sistema de contingenciamento por histórico e comportamento de vias, incluso suporte técnico e treinamento, tendo como objetivo gerenciar o controle de tráfego urbano e otimizar a circulação de veículos e pedestres nas ruas da cidade de Rondonópolis.