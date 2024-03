Pré-candidato a prefeito pelo PT, o empresário e assessor especial do Ministério da Agricultura e Pecuária, Carlos Ernesto Augustin, o Teti, quer o grupo do deputado Nininho (PSD) dentro da aliança das “forças progressistas” na corrida sucessória em Rondonópolis.

Inclusive, acompanhado do presidente municipal da sigla, Wendell Girotto, e do presidente da Câmara, vereador Júnior Mendonça (PT), Teti se encontrou com o deputado Nininho em uma padaria da cidade neste final de semana.

Pelo que o A TRIBUNA apurou, durante o encontro “informal”, já que não teria sido marcado, ele buscou convencer o parlamentar do PSD da importância dele (Nininho) caminhar com o grupo, que tem como pré-candidato a prefeito, além de Teti, o diretor-geral do Sanear, Paulo José (PSB).

Presidido no Estado pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, o PSD em Rondonópolis deve fazer parte da aliança política que será formada pelos partidos das chamadas forças “progressistas”, que deverá ser encabeçada por Teti ou Paulo José.

Pelas conversações em andamento, conforme apuração da reportagem, só resta agora o grupo definir a ordem, ou seja, quem será o cabeça e qual deles entrará de vice, já que, os dois pré-candidatos entendem que só terão chance de vencer o pleito se caminharem juntos.

Ocorre que, embora o PSD esteja incluso no projeto das forças progressistas, que reúne ao menos 11 siglas, pelo que a reportagem ouviu, o petista entende que é importante que o deputado Nininho esteja ativamente presente nos encaminhamentos desta composição política.