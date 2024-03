O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur) deu um ultimato à gestão municipal e promete uma paralisação hoje (7) caso o pagamento do salário de fevereiro de, pelo menos, 100 servidores, além do 1/3 das férias, não seja efetuado até o início do dia. O ato está marcado para acontecer às 13h, na sede do Sispmur, na Avenida Ponce de Arruda, centro.

Segundo a presidente do Sispmur, Geane Lina Teles, o sindicato publicou ontem (6) um edital convocando todos os servidores municipais concursados para participarem do ato.