Ao A TRIBUNA, a Rumo reiterou que as obras foram licenciadas pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso (Sema/MT), órgão competente para tanto, que autorizou as obras por meio das Licenças Ambientais emitidas.

Ao A TRIBUNA, a Rumo reiterou que as obras foram licenciadas pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso (Sema/MT), órgão competente para tanto, que autorizou as obras por meio das Licenças Ambientais emitidas.

Após nova decisão judicial, desta vez mantendo o embargo da obra de construção dos trilhos no traçado alterado dentro do município de Rondonópolis, a Rumo informou ontem (14) ao A TRIBUNA que, mesmo assim, seguirá executando o serviço.

“Em relação a Rondonópolis, a empresa esclarece também que a obra não será executada no perímetro urbano, não atravessará nenhum bairro e não terá passagens em nível. Ressalta ainda que o traçado está dentro da área de estudo que subsidiou a emissão da Licença Prévia”.

Embargo do Município

A obra de expansão dos trilhos da ferrovia, de Rondonópolis ao norte do Estado, que está sendo executada pela Rumo, foi embargada pelo Município no final do ano passado.

O motivo do embargo, de acordo com o Paço Municipal, foi a insistência da empresa em seguir com o serviço de construção do traçado alterado da linha férrea após o prefeito Zé Carlos do Pátio ter revogado a Certidão de Uso e Ocupação do Solo do município, em meados de novembro do ano passado.

Toda essa celeuma teve início ainda em junho do ano passado, após reportagem do A TRIBUNA com o professor doutor da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), Aguinaldo Rocha, que denunciou que a Rumo não estava seguindo o projeto original apresentado para expansão dos trilhos.