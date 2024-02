Não anda nada bem a relação entre o prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB) e a Câmara Municipal. Vários indícios dessa falta de sintonia vieram à tona nos últimos dias e ficou patente num “café da manhã” promovido por Pátio, ontem (14), no Palácio da Cidadania.

Segundo fontes, o café da manhã seguido de uma reunião, que contou com a presença do staff do prefeito e tinha o objetivo de “aparar as arestas”, contou com a participação apenas de quatro dos 21 parlamentares rondonopolitanos em boa parte do tempo, já que dois deles teriam chegado mais para o final.