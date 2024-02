Dez dias após o início do ano letivo nas escolas municipais, ainda são muitas as reclamações de pais de alunos com relação a falta de professores em salas de aula.

Como já noticiado pelo A TRIBUNA, no final de dezembro do ano passado, o prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB) anunciou a convocação de 598 professores aprovados no concurso público municipal. E, no último dia 2, a prefeitura anunciou a posse de 479 docentes do ensino infantil e ensino fundamental para ocuparem as suas funções.

Em decorrência de atraso na lotação dos professores aprovados no concurso público, o ano letivo, previsto para começar no dia 22 de janeiro, foi adiado para o último dia 5, mesmo assim sem todas as lotações de docentes estarem completas.

Na semana passada, após a questão da falta de professores repercutir na sessão da Câmara Municipal, o líder do prefeito, vereador Reginaldo Santos (SD), anunciou que a gestão municipal faria novas convocações de aprovados no concurso nos próximos dias, o que ainda não ocorreu.