Na contramão do que vem ocorrendo na maior parte do Brasil, que registra números recordes de casos de dengue neste início de 2024, em Rondonópolis houve uma redução dos casos confirmados da doença em janeiro e nos primeiros dias de fevereiro com relação ao mesmo período de 2023.

Mesmo com um número menor de casos confirmados, a Secretaria Municipal de Saúde se mantém em alerta em função da disparada no país e no aumento que vem sendo registrado em várias cidades de Mato Grosso.

Em Rondonópolis, conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde, foram confirmados em janeiro deste ano 73 casos da doença, sendo que dois foram de pacientes infectados fora do município.