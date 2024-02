O que já foi referência nacional em termos de atendimento, principalmente no que se refere ao tempo-resposta dos chamados, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192) está funcionando de forma precária em Rondonópolis.

A denúncia é da presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, vereadora Marildes Ferreira (PSB).

Ela está cobrando, por meio de requerimento, respostas da prefeitura de Rondonópolis para a situação que classifica como de “sucateamento”, resultando na precariedade do serviço prestado à população rondonopolitana, já que a quantidade de ambulância em condições de circular é insuficiente para atender a demanda da cidade.

“Há vários dias eu recebi denúncias acerca da frota de ambulâncias do Samu, que possui seis e só duas estão rodando e, mesmo assim, em condições precárias. Os próprios motoristas têm receio de utilizá-las”, afirmou a vereadora, observando que este “sucateamento” tem prejudicado o trabalho das equipes de socorro no atendimento das chamadas.

“O tempo-resposta, que é o intervalo entre o chamado e o atendimento da vítima, considerado excelente é de sete minutos. O nosso Samu hoje está gastando de 20 a 40 minutos para chegar no local do acidente. É culpa dos profissionais? Não! É porque não tem viatura para atender”, lamenta Marildes, lembrando que no passado o Samu de Rondonópolis chegou a ser referência nacional por conta do tempo de resposta das viaturas aos chamados.

Disse ainda a parlamentar que, após receber as denúncias, conversou com a secretária Municipal de Saúde, Ione Rodrigues. “Ela (secretária) me respondeu que estava com problemas no orçamento e também com a empresa que faz a manutenção dessas viaturas”, contou a vereadora.