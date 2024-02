Desde o início de janeiro, os casos de Covid-19 começaram a aumentar em Mato Grosso. Desde 1º de janeiro, mais de 10 mil casos da doença foram confirmados no Estado. No período, 26 óbitos em decorrência da Covid foram confirmados. Os números são da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES/MT) atualizados ontem (8).

O painel epidemiológico da Covid-19 da SES/MT ainda aponta que do total de casos confirmados em 2024, 10.474, atualmente 4.269 pessoas estão em monitoramento com Covid-19, enquanto 6.123 já se recuperaram. Ainda há em Mato Grosso 73 pessoas internadas em decorrência da doença.

Conforme a SES/MT, as maiores incidências de casos estão nas cidades de Alto Boa Vista, União do Sul, Serra Nova Dourada, Feliz Natal, Conquista D’Oeste, Novo Horizonte do Norte e Santo Antônio do Leverger.